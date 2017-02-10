Турецкие военнослужащие, по расположению которых 9 февраля был нанесен случайный авиаудар, до этого момента приблизительно десять суток находились на тех же позициях, сообщил Генштаб Турции.

«После того, как 8 февраля 2017 года из подконтрольных российским войскам районов Сирии была запущена ракета по объекту, контролируемому дружественным ВС Турции силам, координаты расположения турецких военнослужащих были в очередной раз переданы российской стороне. Причем данная информация была предоставлена в Операционный центр на авиабазе Хмеймим вечером того же дня, а именно в 23.11, 8 февраля», — говорится в сообщении Генштаба Турции (цитата по «Анадолу»).

Сообщение Генштаба Турции стало ответом на утверждение пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что ВКС России наносили удары лишь по координатам, которые передала турецкая сторона, и в районе удара не должно было быть турецких военнослужащих.