Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о некоторых вопросах деятельности Государственного экзаменационного центра.

В распоряжении говорится, что Тарифный (ценовой) совет в течение 15 дней должен установить сумму оплаты для участия в тестовых экзаменах по приему в колледжи, на уровни бакалавриата и магистратуры (основная специальность и резидентура по медицинскому образованию) вузов, на уровень магистратуры Национальной академии наук Азербайджана, а также при приеме на государственную службу (прием на госслужбу и продолжение работы на госслужбе) и проинформировать об этом Президента Азербайджана.