Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автодороги в село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.

Согласно распоряжению, с целью строительства автодороги в освобожденное от оккупации село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района общей протяженностью девять километров, из средств, предусмотренных в разделе «Расходы госбюджета на 2017 год на государственные капиталовложения (инвестиционные расходы)» на » Строительство и реконструкцию проселочных автомобильных дорог республики», ОАО «Азеравтойол» будет выделено 4,3 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.