Объем валютного рынка Азербайджана в январе-декабре 2016 года значительно сократился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на статистику Центрального банка, за отчетный период объем долларовых операций сократился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в 2,84 раза. Другими словами, если объем долларовых операций в прошлом году составил 5 млрд. 564 млн. 473,7 тыс. долларов, то в 2015 году этот показатель составил 15 млрд. 795 млн. 602,5 тыс. манатов.

В январе-декабре прошлого года в ходе операций по обмену наличной валюты было продано 3 млрд. 004 млн. 956,7 тыс. долларов, что в 4,1 раза меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2015 года. За прошлый год в ходе операций по обмену наличной валюты было куплено 2 млрд. 559 млн. 517 тыс. долларов, что на 26,41% меньше по сравнению с показателем за соответствующий период 2015 года

Объем операций с евро в 2016 году сократился по сравнению с 2015 годом в 1,55 раза. Другими словами, если объем операций с евро в прошлом году составил 851 млн. 409,6 тыс. евро, то в 2015 году этот показатель составил 1 млрд. 319 млн. 741,4 тыс. евро.

В прошлом году в ходе операций по обмену наличной валюты было продано 559 млн. 028,6 тыс. евро, что в 1,92 раза меньше по сравнению с показателем за 2015 год. В 2016 году в ходе операций по обмену наличной валюты было куплено 292 млн. 381 тыс. евро, что на 19,21% больше по сравнению с 2015 годом.