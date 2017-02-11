Японские ученые из Национального института передовых технологий и наук создали маленькие беспилотные летальные аппараты, которые способны опылять цветковые растения. По замыслу исследователей, роботы должны помочь смягчить последствия от уменьшения популяции пчел по всему миру. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Gizmodo.

Инженеры снабдили 5-сантиметровых дронов G-Force PXY CAM клейкой поверхностью, которая сделана из шерсти животных, покрытой жидким гелем. Последний состоит из длинных молекул и обладает достаточной липкостью, чтобы захватывать пыльцевые зерна.

Дроны управляются дистанционно, однако пока они еще не могут забираться внутрь цветков, как это делают насекомые. Кроме того, некоторые исследователи считают, что роботы не способны заменить пчел, поэтому необходимо искать способы предотвратить гибель пчелиных колоний.

