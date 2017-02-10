Аркадий Тер-Тадевосян (кличка в среде армянских террористов — Командос) отказался ехать в Беларусь на празднование 100-летия ДОСААФ республики. Как пишет Лрагир, в письме он отметил, что вынужден отказаться от поездки, так как бывал на оккупированных территориях Азербайджана.