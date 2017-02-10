Обмен телами погибших в бою – нормальная практика, как бы печально это ни звучало, во время любых боевых столкновений. Об этом Sputnik Азербайджан заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя запоздалый процесс возвращения на родину тела военнослужащего АР Чингиза Гурбанова.

29 декабря разведгруппа ВС Армении попыталась нарушить государственную границу Азербайджана, но встретила отпор подразделений ВС АР. В результате боевого столкновения без вести пропал военнослужащий ВС Азербайджана Гурбанов Чингиз Салман оглу. Позже выяснилось, что солдат Гурбанов погиб при пресечении диверсии. Благодаря усилиям президента Азербайджана, верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева, тело военнослужащего Чингиза Гурбанова было передано азербайджанской стороне, но лишь пятого февраля.

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров считает, что задержка тела армянской стороной на такой период была сделана специально, чтобы будоражить общественное мнение: «Перестрелки идут иногда спорадически, иногда с постоянством. Сегодня (8 февраля) в три часа ночи на талышском направлении группа из 20 человек пошла вперед, завязался бой, есть погибшие и раненые».

Понятно, что требуется политическое решение, чтобы в целом сдвинуть вопрос конфликта, указал министр: «Но пока, в случае, даже если мы не можем избежать спорадических перестрелок, и есть убитые и раненые, которые остались или оказались на другой стороне, мы должны исходить из гуманных принципов. То есть, обмен телами погибших в бою – это нормальная практика, как бы печально ни звучало, во время любых боевых столкновений».

«Честно сказать, для меня был большой вопрос, почему армянская сторона так долго держала тело. Невозможно же бороться с мертвым солдатом. Я так и не услышал вразумительного ответа, зачем им это нужно – ни вслух, ни по моим каналам, ни доверительно, зачем армяне держали это тело больше месяца. Эту логику трудно понять и воспринять. Но в целом, договоренность об обмене телами в случае боевых действий на фронтовой линии существует, и она подтверждалась много раз. Единственное, что приходит на ум – как в случае с осуждением двух азербайджанских заложников – специально, чтобы будоражить общественное мнение», — отметил Мамедъяров.