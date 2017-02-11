Знаменитый в прошлом аргентинский футболист Диего Марадона будет работать в Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом, как пишет «ГОРДОН», сообщается на его странице в Facebok.

При этом футболист не уточнил, какую именно должность в организации он будет занимать.

«Теперь это официально. Наконец-то я могу исполнить свою мечту, которая была у меня всю жизнь. Я буду работать в чистой и прозрачной ФИФА вместе с людьми, которые действительно любят футбол. Спасибо всем, кто помогал мне принять этот вызов», – говорится в сообщении.

