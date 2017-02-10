Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Украину и Россию в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместном с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным брифинге в Киеве в пятницу, 10 февраля.

«В ближайшее время мы объявим даты визитов нашего президента как в Москву, так и в Киев», – сообщил глава МИД. По его словам, на повестке дня будут двусторонние вопросы, а также региональные и вопросы безопасности.

Чавушоглу отметил, что в Турции желают, чтобы конфликт на Донбассе разрешился дипломатическим путем с сохранением территориальной целостности Украины.

«Проблема между Украиной и Россией на восточной границе Украины. Мы желаем, чтобы этот вопрос был разрешен мирным путем, путем дипломатии. Мы также желаем, чтобы в полной мере выполнялись Минские договоренности. Мы, конечно же, поддерживаем территориальную целостность Украины и говорим об этом на всех международных платформах», – цитирует слова министра Корреспондент.net.

По его словам, с РФ у Турции «есть совместная работа, которую мы проводим по Сирии». «Чтобы достичь успеха в этой плоскости, нам необходимо придерживаться правил, к сожалению, они нарушаются. Необходимо начать Женевский процесс с того места, где он остановился, и продолжить его», – отметил Чавушоглу.