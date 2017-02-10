Сегодня консул Израиля в Азербайджане посетил находящегося в следственном изоляторе блоггера Александра Лапшина.
Об этом АПА сообщили в посольстве Израиля в Азербайджане.
Отмечается, что А.Лапшин сегодня прошел медобследование.
«Он содержится в соответствующей обстановке», сказали в посольстве.
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Экстрадированный из Беларуси в Азербайджан блогер Александр Лапшин сегодня встретился с сотрудниками посольства Израиля в Азербайджане, заявил СМИ глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов.
По его словам, встреча была проведена в соответствии с нормами международного права на основании обращения посольства Израиля в Азербайджане в Министерство иностранных дел Азербайджана.