Сегодня консул Израиля в Азербайджане посетил находящегося в следственном изоляторе блоггера Александра Лапшина. Об этом АПА сообщили в посольстве Израиля в Азербайджане. Отмечается, что А.Лапшин сегодня прошел медобследование. «Он содержится в соответствующей обстановке», сказали в посольстве.

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Экстрадированный из Беларуси в Азербайджан блогер Александр Лапшин сегодня встретился с сотрудниками посольства Израиля в Азербайджане, заявил СМИ глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов.

По его словам, встреча была проведена в соответствии с нормами международного права на основании обращения посольства Израиля в Азербайджане в Министерство иностранных дел Азербайджана.