Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган загнал себя в угол союзом с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом он рассказал «Гордону», комментируя авиаудар последней страны по турецким военным в Сирии.

В то же аналитик подчеркнул, что лидер турецкого государства слишком сильно завязался с политиком в новом тройственном союзе — Турция, Иран и РФ.

«Поэтому сейчас он не может принимать какие-то воинственные позы. На внутреннем рынке этот трагический инцидент пошел на пользу российскому президенту. Пропаганда только и рассказывает: мол, наш Путин показал их Эрдогану», — отметил собеседник.

По его словам, «проще говоря, турецкий президент загнал себя в угол союзом с Путиным, он испортил отношения с США и НАТО». «Теперь Эрдогану очень трудно изображать из себя крутого мачо. Стало понятно, кто в этой паре альфа-самец», — добавил Пионтковский.