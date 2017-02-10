Центральный банк Азербайджана обнародовал курс доллара к манату на понедельник 13 февраля.
Как сообщили в ЦБА, курс доллара был установлен на уровне 1,7301 маната.
Центральный банк Азербайджана обнародовал курс доллара к манату на понедельник 13 февраля.
Как сообщили в ЦБА, курс доллара был установлен на уровне 1,7301 маната.
Дата: 2017/02/10 17:18
Раздел: Азербайджан, Экономика
Просмотров:
11
Депутат Милли Меджлиса, председатель Партии единого народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев прокомментировал проблему кредитов в Азербайджане.
Во время драки Исмаилову нанесли 6 ножевых ударов.
11 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без
Азербайджан направил в Европейский суд по правам человека 700 заявлений в связи с ущербом причиненным армянами во
На двухлетнего ребенка упал телевизор.
Военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев обвинил Интерпол и другие международные организации в применении двойных стандартов в вопросе,
Махмуд Мамедгулиев расскрыл детали предварительных переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС
Г. Мехмандарова: Достучаться до чиновников Ичери Шахар сегодня невозможно
В социальных сетях распространилось обращение гражданки Азербайджана, инвалида 2-1 группы Меджидовой Натаван, которая просит помощи для своей