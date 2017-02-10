Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не отправляет в район Донбасса добровольцев, россияне едут туда самостоятельно. На вопрос, откуда у ополченцев танки, господин Песков ответил: «Я могу только сказать, что, естественно, не от России».

Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают о российских добровольцах, которые отправляются в регион для «защиты людей от агрессивных действий военных сил Украины». По поводу танков и вооружений пресс-секретарь отметил, что этот вопрос «можно с одинаковым эффектом адресовать и в Москву, и в Киев».

По его словам, у него нет информации на этот счет. Дмитрий Песков подчеркнул, что речь идет об Украине. «Поэтому, наверное, надо спрашивать, почему такая ситуация сложилась, именно у Киева. И почему по-прежнему происходит такая серьезная пробуксовка в реализации Минских договоренностей»,— считает пресс-секретарь Путина.