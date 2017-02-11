Вместе со своими подельниками нелегально проживавший в Забайкалье гражданин Азербайджана Октай Намигзаде вечером на улице Новобульварная в Чите напал на двух девушек. Под угрозой ножей, которыми были вооружены грабители, перепуганные девушки были вынуждены сесть в автомобиль злоумышленников. Отобрав у своих жертв сумки и сотовые телефоны, разбойники выбросили читинок из автомобиля. После этого Октай Намигзаде вместе со своими приятелями скрылся с места преступления. Однако вскоре был задержан.

Как сообщили «Вести-Чита.Ру» в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края, в ходе расследования уголовного дела по факту грабежа читинских девушек было установлено, что ранее гражданин Азербайджана Октай Намигзаде был выдворен за пределы России за грубое нарушение миграционного законодательства. В связи с этим ему был запрещен въезд на территорию Российской Федерации сроком на 5 лет. Однако гражданин Азербайджана сменил у себя на родине имя и фамилию, после чего четыре раза незаконно пересекал государственную границу России по новым документам.

Уголовное дело в отношении грабившего вместе со своими друзьями читинских девушек азербайджанца было возбуждено и расследовано по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой) и ч. 2 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы РФ при въезде в РФ). В ближайшее время состоится суд.