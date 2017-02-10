Народный артист СССР, известный актер Армен Джигарханян впервые решился дать откровенное интервью, в котором рассказал о своей бывшей жене Татьяне Власовой и прокомментировал ситуацию с разделом имущества, инициатором которого выступает экс-супруга артиста. 81-летний актер рассказал об этом журналистам «МК».

Армен Джигарханян решился дать столь откровенное интервью, чтобы расставить все точки над «i» в деле, основным фигурантом которого является бывшая супруга артиста Татьяна Власова. Женщина после развода с актером уехала в Соединенные штаты, где проживала в доме, купленном на средства Армена Джигарханяна. Её не было в России 18 лет, но недавно она вернулась и решила посредством суда забрать у бывшего мужа все движимое и недвижимое имущество. Стоит отметить, что не только меркантильные соображения руководят Татьяной Власовой, но и жажда славы. Иначе как объяснить её частое появление в студиях различных ток-шоу, где женщина рассказывает грязные подробности своей совместной жизни с Арменом Джигарханяном.

Сам же артист рассказал, что отнюдь не чувство всепоглощающей любви заставило его жениться на Власовой (актер в принципе отрицает понятие «любовь» и называет это «киношной пропагандой»), а желание родить ребенка, чтобы заглушить боль от смерти дочери. Однако совместных детей у пары так и не родилось. Этот союз изначально был обречен на провал в виду абсолютно разных взглядов и мировоззрений. Спустя несколько лет брака Армен Джигарханян подал на развод, но продолжал все эти годы содержать бывшую жену. Теперь Татьяна Власова претендует на все движимое и недвижимое имущество артиста и подала иск в суд, чтобы достичь желаемого.