Армянская журналистка и общественный деятель Жанна Крикорова считает, что ситуация вокруг блогера Александра Лапшина абсолютно непонятная. Крикорова, проживающая в Степанакерте (оккупированный азербайджанский город Ханкенди — прим. Minval.az), отмечает, что все описываемое блогером в его путевых заметках — «это абсолютная бравада: какой я мачо, как я наплевал на всех, на правила и посещал места, которые считаются военной зоной. И там нельзя ни снимать, не прибывать не военным».

«Он писал об этом так открыто. По сути если бы не написал, не было бы предмета для обвинений в экстрадиции. Пять лет это никого не интересовало и вдруг заинтересовало, вдруг кто-то вспомнил, хотя по сути ничего хорошего в адрес Карабаха он не написал. Наоборот, все его путевые заметки, это ненужные подробности: сколько мух в каком отеле. Это такое мелкое плавание, которое не стоит обсуждения. Это не журналистика, а мелкое бравирование. Приводит пример, как то же самое делал на арабской территории, куда, судя по всему, пробирался тоже нелегально. Ну в принципе доигрался. Армения тоже могла бы потребовать экстрадиции Лапшина, потому что он нарушил правила въезда в Нагорный Карабах. Но она встала на защиту блогера», — сказала она в интервью Sputnik Армения.