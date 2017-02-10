Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу сообщил, что граждане двух стран смогут совершать взаимные поездки по внутренним паспортам, сообщает «112 Украина».

«У нас есть безвизовый режим, но в будущем и граждане Украины, и граждане Турции могут посещать наши страны по внутренним документам», — сказал дипломат.

По его словам, по этому вопросу осталось доработать только технические детали. Климкин также выразил надежду на то, что это соглашение будет подписано в ближайшее время.