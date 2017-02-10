Депутат Милли Меджлиса, председатель Партии единого народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев прокомментировал проблему кредитов в Азербайджане.

В интервью сайту Modern.az он заявил, что крупные суммы средств были присвоены путем мошенничества из-за бесконтрольности.

«Миллиарды средств были потрачены на авантюрные проекты, все эти деньги пропали. Одним словом, деньги народа разграблены. Я всегда говорил, что эти деньги надо использовать рационально. Кроме того, поступающие от продажи нефти средства и валютные резервы Центробанка были потрачены на сохранение курса маната, хотя этот шаг не оправдал себя. Наши чиновники, занимающиеся финансовыми делами, не могут подсчитать, хватит ли этих средств на сохранение стабильный курса маната, или нет. Чиновники не смогли провести расчеты верно, проанализировать и оценить реальную ситуацию. Около 1 миллиарда ежемесячно направлялось на сохранение курса маната. Но эти деньги должны были быть размещены в банках, а курс маната должен был быть отпущен в свободное плавание. Эти деньги надо было потратить на реальный сектор. Предприниматели должны были брать эти деньги в виде кредитов на развитие бизнеса. Но был выбрал неверный путь. Сколько бы мы ни говорили, чиновники не обратили на это внимание и сделали по-своему. Вот и результат – народ мучается. У меня на столе лежит письмо жителя Саатлы, который говорит, что у него есть кредитный долг «Bank of Baku», и он собирается совершить самосожжение. Люди находятся в безвыходном положении», — заявил депутат.