Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал поправки в конституцию страны, сообщает в пятницу сайт администрации президента.

Как передают турецкие СМИ, ожидается, что референдум по поправкам состоится 16 апреля текущего года.

Поправки в турецкую конституцию набрали в парламенте страны свыше 330 голосов, что является минимальным порогом для проведения референдума.

Согласно поправкам, число депутатов в парламенте страны возрастет с 550 до 600 человек.

Также предлагается разрешить гражданам Турции с 18 лет выдвигать свою кандидатуру на пост депутата. В настоящее время возрастной ценз составляет 25 лет.