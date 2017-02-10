«Турция ни в коем случае не признает незаконную аннексию Крыма».

Как сообщает телеканал 112 Украина, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

«Наша цель, как и за прошедшие 25 лет – это сближение наших стран, благодаря совместным проектам и стратегическому партнерству. Именно поэтому чрезвычайно важную роль играет стабильность и безопасность обеих стран. Турция полностью поддерживает территориальную целостность, независимость, суверенитет и политическое единство Украины», — сказал он.

Министр также сказал, что количество туристов из Украины, посетивших в прошлом году Турцию, выросло на 50%: «И мы очень счастливы, что мы смогли принять в нашей стране 1 млн и где-то 50 тыс. граждан Украины», — сказал он.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в свою очередь сказал, что Украина и Турция договорились о въезде граждан по внутренним паспортам. «У нас есть безвизовый режим, но в будущем и граждане Украины, и граждане Турции могут посещать наши страны по внутренним документам», — сказал Климкин.