Тяжелая американская бронетехника, в том числе танки, доставлена в Литву для очередного ротационного контингента армии США.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщила представитель механизированного батальона им. князя Вайдотаса, который принимает союзников по НАТО, Лорета Каваляускене.

«Техника, прибывшая по железной дороге на станцию Гайжюнай, своим ходом преодолеет около 5 км до военного городка в Рукле, где для нее подготовлена основная база на время пребывания в Литве», — отметила она.

В Литву доставлено несколько десятков единиц военной техники — десять танков Abrams, пять боевых машин пехоты Bradley, полевые вездеходы и грузовые автомобили. Личный состав ротационного подразделения армии США, для которого предназначены военные машины, уже находится в Литве. «Союзники прибыли в страну 6-7 февраля», — ранее сообщило литовское командование.

Очередной контингент из состава 68-го полка 3-й бронетанковой бригады 4-й пехотной дивизии армии США в количестве примерно 120 человек сменит находившуюся в Литве с сентября прошлого года роту парашютистов 173-й воздушно- десантной бригады. Новой смене в течение нескольких месяцев предстоят совместные учения с литовскими военными.