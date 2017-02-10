В Иране на митинги против Дональда Трампа вышли сотни тысяч человек, скандируя лозунги «смерть Америке». Марш состоялся в годовщину исламской революции, которая произошла в 1979 году, сообщает Reuters.

Государственное телевидение Ирана сообщает, что миллионы граждан Ирана присоединились к празднованию годовщины, выкрикивая традиционные антиамериканские и антиизраильские лозунги и паля американские флаги. В то же время в социальных сетях многие иранцы присоединились к флешмобу, который призывает прекратить палить флаги во время празднования годовщины революции.

Желание Иранского народа выйти на улицы в день празднования Исламской революции это ответ Белому дому, сказал президент Ирана Хасан Рухани выступая на митинге по случаю 38-й годовщины победы Исламской Революции в Иране.

По его словам, миллионы иранцев вышли на улицы, чтобы четко дать понять чиновникам Белого дома, что они не откажутся от пути революции и курса покойного имама Хомейни и исламского руководства.