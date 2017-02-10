У входа в ТЦ «Gənclik Mall», расположенный около станции метро «Гянджлик» в Наримановском районе, произошла массовая драка.

Как сообщает Репорт, выходящий из ТЦ 27-летний Намиг Исмаилов подвергся нападению со стороны нескольких лиц. Во время драки Исмаилову нанесли 6 ножевых ударов.

Исмаилов потерял сознание от кровопотери. С помощью водителя такси он был доставлен в Городской клинический медицинский центр №1. По словам врачей, состояние Исмаилова оценивается как тяжелое.

По информации сайта AZXEBER.COM, причиной нападения стало то, что Намиг Исмаилов пристал к девушке.

Знакомые девушки проследовали за Исмайловым и напали на него у выхода из торгового центра.

По факту проводится расследование в Наримановском РУП.