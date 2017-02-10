Азербайджан направил в Европейский суд по правам человека 700 заявлений в связи с ущербом причиненным армянами во время апрельских событий.

Как сообщает АПА, заведующий сектором по вопросам защиты прав человека отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджана, постоянный представитель Азербайджана в Европейском суде по правам человека Чингиз Аскеров. Он отметил, что эти дела уже приняты в производство.

По его словам, для возвращения тела Национального героя Чингиза Гурбанова были предприняты большие шаги: «Усилия господина президента неоспоримы. Азербайджанские юристы направили жалобу в ЕСПЧ в связи с этим инцидентом».