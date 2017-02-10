11 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, местами возможен слабый туман, подует северо-восточный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-2° мороза, днем 3-5° тепла, в Баку ночью до 1° мороза, днем 3-5° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 770 мм ртутного столба, относительная влажность – 75-85%.

В районах Азербайджана временами ожидаются осадки, пойдет снег, будет туман. Днем в отдельных районах осадки постепенно прекратятся. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-7° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов предупредил об изменении погоды.

Как сообщили в департаменте, нестабильная погода на территории страны продолжится до полудня 14 февраля.

Временами пойдут дожди, снег, местами интенсивного характера. В основном в горных и предгорных районах дороги покроются льдом.