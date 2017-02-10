Военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев обвинил Интерпол и другие международные организации в применении двойных стандартов в вопросе, касающемся привлечения к уголовной ответственности виновных в совершении Ходжалинского геноцида, передает Интерфакс-Азербайджан.

«По Ходжалинскому геноциду в розыск объявлены 297 человек. Однако, ни один из них так и не был задержан и не понес наказания», — заявил Х.Велиев в пятницу в Милли Меджлисе (парламенте) законопроекта «О предотвращении международных преступлений и привлечении к ответственности лиц, виновных в их совершении».

По его словам, в мире демонстрируется различное отношение к мусульманам и христианам. «К сожалению, Интерпол и другие международные организации придерживаются такой же политики», — добавил военный прокурор.

Законопроект состоит из 19 статей.