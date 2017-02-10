Содержащийся в Бакинском следственном изоляторе №1 Ровшан Ахмедов хочет дать показания в связи с убийством командующего Военно-воздушными силами (ВВС) и войсками противовоздушной обороны (ПВО) Азербайджана генерал-лейтенанта Раиля Рзаева, которое произошло 11 февраля 2009 года. Ровшан Ахмедов обладает информацией об организаторе этого убийства, произошедшего 8 лет тому назад в центре Баку. Он заявляет, что киллера, выстрелившего в Раиля Рзаева, привезли в Баку из Средней Азии… Об этом рассказала супруга Ровшана Ахмедова – Ханым Ахмедова в интервью газете «Ени Мусават».

Она сообщила, что в настоящее время жизни Р.Ахмедова грозит опасность, его планируют перевести в лечебное учреждение Пенитенциарной службы и убить там.

Кто такой Ровшан Ахмедов и что он знает об убийстве Раиля Рзаева?

Ровшан Ахмедов был задержан в апреле 2016 на основе жалобы своего близкого родственника Чингиза Бахшиева, с которым они годами вместе работали в Министерстве транспорта. Чингиз Бахшиев обвинил Ровшана Ахмедова в краже у него 50 кг золота. В настоящее время в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Афгана Гаджиева проводится судебный процесс. Х.Ахмедова объяснила желание Чингиза Бахшиева убрать ее супруга следующим образом:

«Ровшан Ахмедов обращается к начальнику Службы государственной безопасности Мадату Гулиеву. Он хочет дать показания о том, как отравили генерала, являющегося советником главы государства, убийстве генерала Раиля Рзаева и о том, какими путями в страну привозятся наркотики. Если Ровшана не переведут в изолятор СГБ, то Чингиз Бахшиев с помощью своих связей отравит и его. В свое время он отравил привезенными из Турции таблетками советника в звании генерала. Ровшан знает детали этого преступления. Этот советник еле пришел в себя после 9 месяцев лечения. Ровшан знает об этом преступлении. Он также знает откуда прибыл киллер, убивший Раиля Рзаева, и кто его привез. Чингиз Бахшиев хочет убить моего супруга, чтобы он не рассказал об этих преступлениях».

«Ровшан затем отказался исполнять его подобные поручения»

По словам Х.Ахмедовой, Чингиз Бахшиев с помощью своих связей и падких на деньги чиновников пытался незаконно перевести ее супруга из Бакинского следственного изолятора в Шувелянский следственный изолятор:

«Но эта попытка не удалась. Чингиз Бахшиев открыто угрожает нам, говорит, что Ровшан должен молчать, он разберется с ним, а после разберется и со мной. Он при близких говорит, что Ровшан не крал его золото, но он накажет его за то, что он перестал с ним работать. Чингиз Бахшиев и Ровшан работали вместе 12 лет. Ровшан был оформлен ревизором в «Sərnişinnəqliyyat». По факту же он исполнял указания Чингиза Бахшиева. Незадолго до ареста Чингиз Бахшиев отправлял Ровшана по ночам в разные точки города. Однажды он велел ему заказать в «Comfort taksi» автомобиль марки «BMW X6», поехать в магазин «Spar» и там подать специальный сигнал фарами, тогда в машину принесут и положат груз, который надо доставить ему. Ровшан сделал все как тот велел. В машину положили огромную сумку, набитую деньгами. После этого он отправлял Ровшана несколько раз в магазин «Ивановка». Там тоже после определенного сигнала ему приносили сумку с деньгами. Также он отправлял его к чайной фабрике на ул. Самеда Вургуна, где ему в машину тоже положили сумку с деньгами. Затем Ровшан затем отказался исполнять его подобные поручения. Это не понравилось Чингизу Бахшиеву. Он срезал зарплату в «конверте», которую Ровшан получал в «Sərnişinnəqliyyat». Ровшан пошел и написал заявление об уходе. После того, как Чингиз Бахшиев об этом узнал, он вызвал к себе Ровшана и начал уговаривать вернуться, отмечая, что они работают вместе столько лет. Потом он сказал Ровшану, якобы он открывает дело в Иране с Минобороны Азербайджана, и отправит его в качестве своего представителя с ежемесячной зарплатой в 500 тысяч долларов. Но Ровшан не согласился. Он сказал, что дело, о котором говорит Чингиз Бахшиев, незаконно, поэтому он не согласился. Потом Чингиз Бахшиев дал ему время и сказал, что если он не согласится на его предложение, то он отправит нашего сына на передовую, где закажет его убийство. Этот разговор был 2 апреля 2016 года. Ровшан рассердился из-за этих слов, между ними произошел конфликт».

«Если Ровшана допросят…»

По словам Х.Ахмедовой, через 2 дня после этого конфликта Ч.Бахшиев оклеветал Ровшана, и его задержали:

«4 апреля благодаря стараниям Чингиза Бахчиева Ровшана арестовали на основе его ложной жалобы, до 19 апреля его без всяких доказательств держали в тюрьме, в тот же день вынесли обвинения. Если Ровшан украл у Чингиза 50 кг золота, почему он же он не отправил меня на лечение на эти деньги? Я уже 5 лет болею раком, живу благодаря химиотерапии. Если бы у нас были деньги, я бы сделала операцию. Чингиз Бахшиев делает все это для того, чтобы Ровшан не смог рассказать о его крупных преступлениях. Он знает, что если Ровшана допросят, всплывет информация об убийстве генерала Раиля Рзаева, отравлении советника в звании генерала, а также о том, что ввозится в страну под видом кумыса. Чингиз Бахшиев старается изо всех сил, чтобы перевести Ровшана из Бакинского следственного изолятора в лечебное учреждение Пенитенциарной службы, чтобы заказать там его убийство. Он хочет заставить его молчать любыми способами. Но Ровшан не молчит на суде, он рассказывает обо всем, что знает. Он сам признается, что придумал про золото, чтобы заставить Ровшана замолчать. Он перессорил всех родственников. Он настроил против Ровшана даже проживающих в Сальяне его сестер. Чингиз пригрозил посадить за наркотики сына сестры Ровшана Зарины Исмаиловой – Тахмасиба Исмаилова, настроив сестру против брата. Три дня назад Чингиз Бахшиев отправил своих телохранителей и передал, что не хочет обратно свое золото, а хочет, чтобы мы переоформили на него нашу квартиру, после чего он освободит из тюрьмы Ровшана. Чингиз Бахшиев видит, что его ложные обвинения не подтверждаются, и хочет нас выставить виновными. Если мы переоформим на него квартиру, он скажет, что мы отдали ее взамен золота. Он хочет засадить надолго Ровшана и заказать его убийство».

Х.Ахмедова сказала, что видеообращение к главе государства уже готово, и если с ней или ее супругом что-либо случится, оно будет отправлено президенту и в международные организации:

«Ровшан знает о таких преступлениях Чингиза, о которых хочет донести начальнику СГБ Мадату Гулиеву. Если его переведут в изолятор СГБ и обеспечат безопасность, он готов обо всем рассказать. Ту работу, которую раньше выполнял Ровшан для Чингиза Бахшиева, теперь делает его зять Мубариз Алекперов. Они берут автомобили «BMW» и «Audi» в «Comfort taksi» и едут в специальные точки на Сальянской дороге, Губинской дороге, в Астаре и везут оттуда груз в Баку. Они врут, что возили в Баку кумыс. Он хочет убрать Ровнаша, так как он все знает. Раиля Рзаева убили из-за этих дел. Раиль Рзаев, Чингиз Бахшиев и еще один генерал из Сальяна. Они знали друг друга, контактировали. Это убийство произошло неспроста».