Завод по сортировке бытовых отходов в Балаханы в 2016 году принял 84 тыс. 496,68 тонны отходов.

Как передает АПА, из них 51 тыс. 977,20 тонны органических (непригодных) отходов были отделены и отправлены на Балаханский полигон, в результате сортировки оставшихся 32 тыс. 519,48 тонны отходов 6 тыс. 424,77 тонны сырья были отделены и отправлены на переработку.

Наряду с этим, обнаруженные во время сортировки различные документы (удостоверения личности, водительские удостоверения, дипломы, военные билеты и т.д.) были собраны и отправлены в бюро находок Главного управления полиции Баку. Более 120 кг мелких денег различного номинала были собраны и переданы Центробанку Азербайджана.