ВС Азербайджана уничтожили военное транспортное средство с личным составом противника, сообщает в пятницу пресс-служба минобороны Азербайджана.

«Военно-транспортное средство было уничтожено вчера вечером в Агдере-Тертерском направлении фронта. Противоположная сторона вновь скрывает информацию о потерях», — сказано в заявлении оборонного ведомства.

На линии соприкосновения войск ВС Азербайджана и Армении 9 февраля и в ночь на 10 февраля был зарегистрирован рост числа нарушений режима перемирия.

Противник за минувшие сутки, применив 60-миллиметровые минометы, 36 раз нарушил режим прекращения огня на различных направлениях линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск.