Блогер Александр Лапшин, задержанный в Белоруссии и переданный Азербайджану, был объявлен не в международный, а в межгосударственный розыск, сообщил РИА Новости в пятницу представитель генеральной прокуратуры Белоруссии.

Ранее СМИ со ссылкой на представителя полиции Армении сообщили, что полиция направляла запрос в Интерпол и получила ответ, что Лапшин никогда не находился в розыске по линии этой организации.

«Гражданин Лапшин находился в межгосударственном розыске и был задержан в соответствии с соглашением, которое действует между государствами СНГ», — заявил представитель белорусской прокуратуры.