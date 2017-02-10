На переговорах по обсуждению нового соглашения о партнерстве между ЕС и Азербайджаном в Брюсселе были обсуждены исключительно технические вопросы.

Об этом в интервью агентству АПА сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев. Он сказал, что на встрече не обсуждалось ничего субстантивного: «Пока мы ждем их позицию по предложенному нами проекту. Они пока не информировали нас. Когда я был там, сказал, что нас нужно проинформировать, чтобы мы могли рассмотреть и начать субстантивные переговоры. Я встретился в отдельности с их руководителем по переговорам. Встреча длилась около 2 часов. Мы обсудили мелкие технические вопросы, какими должны быть встречи, в какой форме должны проводиться, проведение видеоконференций. Однако основной задачей было узнать их мнение о представленном нами проекте. Чем быстрее они представят свои предложения, поправки, тем лучше. Потому что нам нужно время. Все структуры в Азербайджане принимают в этом участие. Мы должны провести серьезные обсуждения и определить наши позиции».

Заместитель министра отметил, что для Азербайджана самыми деликатными темами являются безопасность и политические вопросы: «Противоположная сторона также деликатно относится к вопросам безопасности и политики. Потому что если эти вопросы не найдут решения, другие вопросы решить будет сложно. О чем можно говорить, если не будет мира, стабильности? Также они серьезное внимание уделяют вопросам торговли, инвестиции. Однако я еще раз говорю, что в первую очередь, мы должны готовится согласно конкретным предложениям и изменениям по нашему проекту. Все переговоры ведутся по 3 блокам. Первый из них по политическим и вопросам безопасности, второй – торговле и инвестициям, третий – по остальным экономическим, гуманитарным, социальным вопросам. Они предлагают, чтобы обсуждения шли параллельно по этим трем блокам. Конечно же мы рассмотрим этот вариант. Однако мы отметили, что первый блок для нас очень важен и предложили начать с него. Возможно, потом мы параллельно будем рассматривать и другие блоки».