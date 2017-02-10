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В социальных сетях распространилось обращение гражданки Азербайджана, инвалида 2-1 группы Меджидовой Натаван, которая просит помощи для своей матери — Потапенко Любви Ивановны (1952 г.р). Текст обращения мы приводим полностью:
Я, Меджидова Натаван, обращаюсь за помощью для моей мамы —  Потапенко Любови Ивановны. Ей всего 63 года, но ее нынешний диагноз звучит как приговор: тетраплегия (полный паралич). Дело в том,что на протяжении последних 5-ти лет моя мама стремительно теряла подвижность.
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Ошибочно 5 лет назад ей был поставлен диагноз «Ревматоидный артрит». Несмотря на то, что я сама являюсь инвалидом 2 группы и нетрудоспособна,мне удавалось проводить все назначаемое ей лечение. Однако состояние ухудшалось и болезнь прогрессировала.
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Сейчас мама полностью парализована и может только говорить. Ценой одной мне известных материальных усилий мне удалось летом этого года положить ее на обследование в неврологическое отделение Учебного терапевтического центра при Медуниверситете. Там — согласно симпотоматике и некоторым инструментальным исследованиям — ей был поставлен диагноз «Тромбоз спинальных артерий».
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Но для окончательного выяснения диагноза и выработки дальнейшей тактики лечения необходимо провести еще одно дорогостоящее обследование — «Ангиография спинальных артерий»стоимостью 850 манат. В республике это обследование делают только в Республиканском Диагностическом центре. Средств для проведения процедуры ангиографии у меня просто нет.
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Я живу с больной мамой и отцом пенсионером. На помощь родственников рассчитывать, к сожалению, не приходится. Я обращаюсь к Вам за помощью по поводу сбора средств на ангиографию. Это исследование поможет установить окончательно точный диагноз и выработать правильную тактику лечения. Все документы прилагаю ниже. Я также открыла расчетный счет в банке Республика. Больше мне неоткуда ждать помощи.
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Ниже я прилагаю эпикризы из Учебного терапевтического центра, Центра реабилитации инвалидов и Клинической больницы им. Семашко. Во всех этих клиниках мама лежала в этом году, и у меня просто не осталось никаких материальных средств на дальнейшее обследование. Надеюсь на Ваше понимание, щедрость и поддержку. Всю свою жизнь мама ухаживала за мной инвалидом. Теперь я должна ей помочь.
Мои телефоны 055 663 35 26, 051 745 97 83
Меджидова Натаван Октаевна — дочь.
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