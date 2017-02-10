Сегодняшняя статья – это не только вопиющий случай варварского отношения к памятникам архитектуры, совершенно свинское отношение к творениям великих зодчих азербайджанской архитектуры, но и реальный показатель того, как относятся в Азербайджане к коренной интеллигенции, прославившей нашу страну своими достижениями.

Речь пойдет о преступной (а иного термина я просто не могу подобрать) халатности, проявляемой по отношению к дому, построенному по проекту знаменитого азербайджанского архитектора Микаила Усейнова, и находящемуся в так называемой буферной зоне историко-архитектурного заповедника Ичери Шехер. В этом доме и проживает семья потомственных интеллигентов Азербайджана – Мехмандаровых. Они обратились в редакцию сайта Minval.az с просьбой о помощи, в надежде, что если данный материал будет прочитан чиновниками из ИВ, МЧС, Кабмина и прочих многочисленных структур, куда Мехмандаровы писали огромное количество заявлений, прошений и запросов (но ответа так и не получили по сей день), то чиновники из вышеперечисленных ведомств наконец-то примут соответствующие меры.

Самое парадоксальное в этой истории то, что именно благодаря Гюльнаре ханум Мехмандаровой Ичери Шехер был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Справка:

Г. Мехмандарова закончила с отличием архитектурный факультет Инженерно-строительного института и по распределению поступила на работу в систему Академии Наук в институт Архитектуры и искусства. Будучи студенткой и имея отличные оценки по дисциплинам, занималась общественной работой в структуре комитета комсомола и научной работой, и по этой причине выполняла реальный проект по реставрации памятников архитектуры, неоднократно поднимала вопрос о том, что проекты с ватмана должны воплощаться в жизнь. Три проекта реставрации, входящие в архитектурный ансамбль: баня, жилой дом Ашурбейли и мечеть. Эти работы были выполнены в структуре института.

Г. Мехмандарова была руководителем научного отдела реставрации памятников архитектуры и искусств института архитектуры и искусств Академии Наук, одновременно с этим являлась первым президентом Азербайджанского советского комитета İCOMOS при ЮНЕСКО. Ею были представлены заявки на включение памятников архитектуры в список Всемирного наследия, а по результатам ее работы и обоснованиям Ичери Шехер был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Наряду с тем, что Г. Мехмандарова являлась членов союза Архитекторов СССР и членом союза Архитекторов Азербайджана, автор множества научных статей и автор книг по архитектуре Азербайджана.

На сегодняшний день Г. Мехмандарова является членом Союза Архитекторов Норвегии, а так же самого древнего Союза – Общества по охране памятников Норвегии.

При включении памятников в Список всемирного наследия, привлекла внимание различных международных структур, которые пригласили ее для проведения совместных научных изысканий между институтом архитектуры и искусства и норвежскими университетами, и также была непосредственная связь с Туром Хейердалом по вопросам проведения исследований доисламского и дохристианского периода архитектуры.

Г. Мехмандарова прибыла в Норвегию по приглашению, куда была прикомандирована сроком на 2 года в научно-исследовательский центр. В Азербайджан она вернулась в связи со смертью матери, последней волей которой была просьба: похоронить ее непосредственно рядом с мужем — заслуженным архитектором Азербайджана Кямалом Гусейнага Мамедбековым.

1 апреля 2016 года в мечети Тезе Пир — в которой покоятся ее прабабушка и дедушка, которые, в свою очередь были заказчиками мечети, и финансировали ее строительство на приобретенном на свои средства участке, состоялась церемония прощания с Джамилей Рзаевной Рзаевой, которая являлась последним носителем фамилии ветви этого старинного и знатного дворянского рода Рзаевых-Aшурбековых.

Мы не можем остановить беспредел!

Дом, в котором проживает семья Мехмандаровых, построенный по проекту Усейнова, расположен по адресу проспект Нефтяников 87 и находится на территории архитектурно-исторического заповедника Ичери Шехер, включенного лично Г. Мехмандаровой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году.

Справка:

Микаил Усейнов архитектор и историк архитектуры, основатель азербайджанской архитектуры периода 1920-х — 80-х годов. Народный архитектор СССР (1970), Герой Социалистического труда (1985), Заслуженный деятель искусств АзССР (1940), лауреат Государственной премии СССР (1940), академик. Директор института архитектуры Академии Наук Азербайджана (с 1946 года), секретарь Союза архитекторов СССР (с 1975 года), Председатель правления Союза архитекторов АзССР (с 1947), член Лондонского королевского Азиатского общества (с 1985 года), почетный член ряда зарубежных обществ и организаций. До 1946 работал совместно с С.А.Дадашевым. Микаил Усейнов — явление в мире архитектуры. Он обладал оригинальным, национальным складом творческого мышления, с собственным ярким видением и почерком. Глубокое знание и уважение древних национальных традиций зодчества позволило ему использовать их в переосмысленных формах в своем творчестве. Число выполненных им проектов более 200, большинство из которых воплотилось в жизнь.

Не лишним будет добавить, что именно М. Усейнова очень ценил и уважал экс-президент Гейдар Алиев.

Война с нефтяными мельницами

Раньше, еще в советское время, на первом этаже дома №87 располагался детский сад, который посещали члены семьи Мехмандаровых – вплоть до его закрытия. После детский сад был закрыт, и в его помещении открылся офис. Но в те годы помещение не перестраивалось, конструкции не перетерпели изменений.

Все началось, когда помещение перешло в пользование ресторана «CANTINETTA ANTINORI», который работает по настоящее время. Масштабные работы по перепланировке помещения с нарушением конструкций здания на 1-м этаже и в подвале дома послужили причиной обращения группы жильцов дома с письмом в Кабинет Министров Азербайджана.

Однако, Управлением Государственного Историко-Архитектурного Заповедника Ичери Шехер меры не были приняты.

В интервью сайту Minval.az Г. Мехмандарова отметила, что в ходе ремонта ресторана были проведены кардинальные изменения планировочной и пространственной структуры: организация большого открытого пространства зала ресторана, просторного бара в вестибюле, коридора и кабинетов за счет разрушения и нарушения целостности конструктивных стен, уменьшение сечений конструктивных несущих балок, и так далее. В результате практически все стены квартиры (включая несущие) 2-го этажа над рестораном лишены необходимой конструктивной основы, выражаясь более простым языком, «подвешены в воздухе».

После завершения ремонтных работ в ресторане стены квартиры, расположенной над рестораном, стали проседать, деформироваться, на них появились трещины — как на перегородочных, так и на несущих стенах.

— Мы сразу же связались с несколькими представителями Управления Государственного Историко-Архитектурного Заповедника Ичери Шехер. Рамином Мирзабековым была произведена фотофиксация и позднее фотографии эти были представлены руководству Управления. Но, тем не менее, никаких мер принято не было. На мое заявление, написанное в апреле 2016 года с просьбой о приеме руководством Управления, до сих пор не поступило ответа.

Одновременно мы связались с директором ресторана — Наргиз Юсифовой, которая, вместе с инженером, обслуживающим их компанию сейчас, и в свое время участвовавшим при приспособлении помещения под новую функцию (перепланировке и перестройке), ознакомилась с характером трещин в отремонтированной квартире 36 на 2-м этаже, появившихся после проведенных ими перестроек на 1-м этаже и в подвале.

Ими было принято решение о необходимости установки «маяков» с целью контроля развития деформации и, в случае прогрессирования трещин – проведения укрепительных работ на 1-м этаже, а также ремонта в квартире на 2-ом этаже.

Маяки были установлены, но вместо гипса, который, как правило, используется в таких случаях, по каким-то своим соображениям был использован особо прочный материал. Инженером был признан факт того, что в процессе проведения строительно-ремонтных работ имели место упущения в укреплении конструкций после того, как была произведена перепланировка помещений и ослаблены конструктивные элементы здания.

Спустя некоторое время, тем же инженером — после ознакомления с состоянием маяков и прогрессирующих трещин — было принято решение о проведении укрепительных работ на 1-м этаже (в ресторане) и затем о проведении ремонтных работ в квартире на 2-ом этаже. Однако для этого необходимо было согласие его руководства. С тех пор прошло уже много месяцев, но никаких действий предпринято не было.

В настоящее время появилось множество новых трещин: старые трещины разрослись, увеличились по длине, стали открытыми; МАЯКИ даже из прочного материала треснули. Тот же инженер указал на необходимость принятия срочных мер по укреплению конструкций 1-го этажа и остановке строительства нового этажа в чердачном пространстве. Он эту информацию довел до сведения своего руководства и директора ресторана Наргиз Юсифовой. Несмотря на это, директор ресторана, которая представляет бизнес своего брата, проживающего в Турции, на неоднократные просьбы связаться с нами никак не реагирует, только передает нам информацию, не соответствующую действительности, тем самым отказывается от данных слов и обещаний. Получается, мы ею обмануты. Кроме того, несмотря на наши неоднократные просьбы, никто из представителей ресторана с нами не выходит на связь.

Так же в данный момент был перестроен чердак дома №87: его превратили в мансарду, лишив тем самым жильцов единственного выхода на крышу. Кроме того, превращение чердака в мансарду – опять же – произошло с учетом видоизменения и перестройки основной конструкции.

— На территории заповедной зоны применяется специальный режим содержания историко-культурного заповедника, который направлен на обеспечение сохранности его составляющих, предотвращения реконструкции – перестройки и иной деятельности, способных нанести ущерб историко-культурному заповеднику. Это и есть та самая буферная зона, о которой говорилось ранее. И со стороны государства взяты на себя обязательства по сохранению всемирного наследия. Мы просим остановить приведение дома, построенного по проекту Микаила Усейнова и расположенного на территории охраняемой зоны, в аварийное состояние и к его обвалу.

Охрана памятников в Баку – галочка и не более?

Отметим, что В 2013 году Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым утверждена «Государственная Программа реставрации и охраны памятников истории и культуры, совершенствования и развития деятельности культурно-исторических заповедников в период 2014-2020 годов».

В рамках реализации программы Министерством Культуры и Туризма проводится мониторинг и паспортизация памятников истории и культуры. Памятников архитектуры в том числе. Определяются охранные зоны памятников, устанавливающие регламент окружающей застройки.

На реставрацию, консервацию и сохранение памятников материальной культуры выделяются средства, использование которых строго контролируется государством.

В декабре прошлого года в структуре Министерства Культуры и Туризма создана «Государственная Служба по охране, развитию и реставрации культурного наследия», призванная осуществлять государственный надзор над состоянием и использованием памятников.

Так почему же, несмотря на указы и распоряжения как главы государства, так и министерства культуры, ни одно ведомство до сих пор никак не отреагировало на жалобы Г. Мехмандаровой и членов ее семьи? И с каких это пор, а главное – кому (прямо, косвенно — неважно) – позволено сегодня безнаказанно разрушать творения знаменитого азербайджанского архитектора М. Усейнова?

Наше издание будет следить за развитием ситуации, связанной с данной проблемой и своевременно оповещать читателей о происходящем.

Яна Мадатова