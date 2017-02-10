Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан ознакомились с условиями, созданными после капитальной реконструкции в административном здании Закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги».

Как сообщает официальный сайт главы государства, председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов проинформировал главу государства и его супругу о проведенных здесь работах.

10 февраля после капитальной реконструкции было сдано в эксплуатацию новое здание Бакинского железнодорожного вокзала.