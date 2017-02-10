В Бразилии в ходе забастовки военной полиции, следящей за общественным порядком в штате Эспириту-Санту были убиты 106 человек. Причиной стали возникшие массовые беспорядки.

После начала протестов 4 февраля в регионе резко вырос уровень преступности — по данным Reuters в шесть раз по сравнению с 2016 годом. 8 февраля в городе за день были угнаны 200 машин при среднем числе угонов 20. Школы, многие магазины и медицинские учреждения закрыты, общественный транспорт не ходит.

Напомним, что бастующие полицейские требуют в два раза увеличить им жалование, которое составляет около 848 долларов, правительство заявляет, что это невозможно.

Поскольку закон запрещает военным полицейским устраивать протесты, их родственники и друзья заблокировали выезды из казарм. Для восстановления порядка в штат в начале недели были направлены 1200 военнослужащих, а в в среду — еще 650 военных.