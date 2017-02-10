Главное управление государственной дорожной полиции Баку обратилось к исполнителям судебных решений, чтобы вынудить 50 тысяч нарушителей оплатить запоздалые штрафы.

К настоящему времени практически половина штрафов, выписанных столичным пешеходам в 2016 году, осталась неоплаченной. Об этом Sputnik Азербайджан заявил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции Баку (ГУГДПБ) Вагиф Асадов, по словам которого, в прошлом году за переход улиц в неположенных местах оштрафованы 138 тысяч человек.

Из них 60 тысяч человек не оплатили административных взысканий, общая сумма которых достигает 1 миллиона 200 тысяч манатов.

Чтобы вынудить нарушителей оплатить штрафы, соответствующие материалы были направлены исполнителям судебных решений по месту жительства, по месту работы, в учебные заведения. Таким образом, штрафы будут оплачены из заработных плат, стипендий и так далее.

Отметим, что в настоящее время размер финансового взыскания по статье «Нарушение правил дорожного движения со стороны пешеходов и других участников дорожного движения» Кодекса административных правонарушений АР составляет 20 манатов.

Между тем, уже с первого мая текущего года в силу вступят поправки, принятые в январе 2016 года, которые обеспечивают увеличение размера административного взыскания в адрес недобросовестных пешеходов до 30 манатов.