Одной из причин авиаудара российских бомбардировщиков по турецким военным в Сирии могло стать несогласованное перемещение турецких сухопутных войск, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в органах военного управления.

По данным собеседников газеты, координаты для нанесения ударов были согласованы генштабами обеих стран и командованием авиационных группировок, экипажи вылетевших на задание российских бомбардировщиков «имели достаточный налет», а большинство из них также имели опыт военных операций в Сирии.

После получения задания самолеты вылетели с базы «Хмеймим» в направлении Эль-Баба, опознали цели и сбросили на них бомбы «без критических отклонений».

«Коммерсант» отмечает, что, судя по первой реакции Анкары, инцидент, в результате которого погибли трое турецких военных, не приведет к охлаждению отношений с Россией.

Ранее Генштаб Турции сообщил, что российская бомба попала по месту расположения турецких военных, убив троих и ранив 11 человек. Российская сторона назвала инцидент несчастным случаем, а Владимир Путин лично выразил соболезнования Реджепу Эрдогану.