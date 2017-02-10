Апелляционный суд в США признал законным запрет на реализацию иммиграционного указа президента Дональда Трампа, сообщило в четверг агентство Рейтер со ссылкой на постановление суда.

Как отмечается, суд признал, что государственные интересы могут вступать в противоречие с интересами национальной безопасности. Также указывается, что выступившие против данного указа штаты Вашингтон и Миннесота представили свидетельства того, что даже временная реализация данного указа может причинить вред.

Президент США Дональд Трамп обещает обжаловать решение суда, который поддержал запрет иммиграционного указа главы государства.

«Увидимся в суде, на кону безопасность нашей нации!» — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.