Объем ненефтяного экспорта из Азербайджана в 2016 году сократился по сравнению с показателем 2015 года на 16,4% — до $1 млрд 237,1 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

«В 2016 году внешнеторговый оборот Азербайджана составил $21 млрд 650,8 млн. При этом экспорт составил $13 млрд 118,4 млн. На долю ненефтяного экспорта пришлось $1 млрд 237,1 млн при спаде на 16,4% и удельном весе в 9,4% от общего объема экспорта», — отметили в Госкомстате.

Положительное сальдо во внешней торговле по итогам 2016 года составило $4 млрд 586 млн.

Как сообщалось ранее, в 2015 году ненефтяной экспорт из Азербайджана увеличился на 2,7%.