Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 10 февраля установлен на уровне 1.7301 маната, а евро — 1.8445 маната.
Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 10 февраля установлен на уровне 1.7301 маната, а евро — 1.8445 маната.
Дата: 2017/02/10 9:35
Раздел: Азербайджан, Экономика
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