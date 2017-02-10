В Конституции и соответствующем процессуальном законодательстве Азербайджана существуют все присущие демократическому государству гарантии для объективного и справедливого рассмотрения уголовного дела, возбужденного в отношении Александра Лапшина.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал руководитель Аппарата Конституционного суда Рауф Гулиев.

Глава Аппарата отметил, что Генпрокуратурой Азербайджана было возбуждено уголовное дело в отношении Лапшина по статьям 281.2 и 318.2 Уголовного кодекса.

«Особо хочу подчеркнуть, что гражданин Лапшин обвиняется в повторном совершении деяний, указанных в статье 281.1. Стоит отметить, что ввиду того, что преступление было совершено именно на территории Азербайджана, передача Лапшина полномочными органами Беларуси Азербайджану была осуществлена с соблюдением норм международных договоров, регулирующих процедурные правила в этой сфере», — сказал Гулиев

По его словам, юридическая ответственность и степень вины обвиняемого лица должна быть определена соответствующим судом Азербайджана.

Отметив, что судебная система Азербайджана построена на основе принципов демократической государственности, Гулиев добавил, что любой человек, обвиняемый в совершении преступления, вне зависимости от гражданства, обладает широкими процессуальными правами, обеспеченными Конституцией Азербайджана. Эти права, в соответствии с пятой частью статьи 130 Конституции, также предусматривают возможность обращения непосредственно в Конституционный суд для защиты своих прав и свобод.

«Таким образом в Конституции Азербайджана и соответствующем процессуальном законодательстве Азербайджана существуют все присущие демократическому государству гарантии для объективного и справедливого рассмотрения уголовного дела, возбужденного в отношении Александра Лапшина. Территории, которые посетил Александр Лапшин, безоговорочно признаны международным сообществом неотъемлемой частью Азербайджана», — сказал глава Аппарата.

Что касается расценивания государственными органами Армении экстрадиции Лапшина как нарушения прав человека, Гулиев отметил, что подобные выступления абсолютно безосновательны.

«Ни одно из них не основывается на нормы международного права, и Армения не имеет никаких правовых оснований для выражения своей позиции по этому вопросу. Подобными заявлениями армянское государство, которое стоит за решениями нелегитимного, так называемого суда, в отношении наших невиновных соотечественников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, еще раз демонстрирует, что оно готово поддержать любое деяние, совершенное против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», — сказал Гулиев.

Александр Лапшин — гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами. Лапшин обвиняется в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах, совершив эти деяния в апреле 2011-го и октябре 2012 года.

С целью пропаганды незаконного режима, созданного Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, Лапшин на своей странице в соцсети представил Нагорный Карабах в качестве «независимого государства» и, поддерживая «независимость» непризнанного режима, выступил там же 6 апреля и 29 июня 2016 года с призывами, направленными на нарушение территориальной целостности Азербайджана.