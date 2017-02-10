Россия продолжит предпринимать шаги для сближения позиций Армении и Азербайджана в целях мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Армении Иван Волынкин.

«После четырехдневной войны на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года, которую, обращаю ваше внимание, удалось остановить благодаря своевременному посредническому вмешательству России, странами-сопредседателями (РФ, США и Франция — прим. ТАСС) был предпринят ряд шагов по нормализации ситуации», — отметил он, напомнив о проведении саммитов в Вене и Санкт- Петербурге.

«К сожалению, до настоящего момента достигнутые при международном посредничестве договоренности, в том числе о создании механизма расследований вооруженных инцидентов и расширении миссии наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта, так пока и не реализованы», — подчеркнул Волынкин.

Более того, обратил внимание он, 29 декабря прошлого года боестолкновения произошли уже на границе Армении и Азербайджана.

«В целом Россия выступает за то, чтобы спокойствие и стабильность вернулись в Закавказье. Мы не видим альтернативы мирному урегулированию, совместно с партнерами по МГ (Минской группе ОБСЕ) будем продолжать предпринимать усилия, направленные на сближение позиций сторон», — заверил он.