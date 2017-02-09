Несмотря на осуществление в прошлом году ремонтных работ, Мецаморская АЭС по-прежнему представляет угрозу для всего региона. Об этом сказал Trend в четверг председатель Национального центра ядерных исследований при министерстве связи и высоких технологий Азербайджана Адиль Гарибов.

По его словам, после ремонтных работ срок эксплуатации АЭС был увеличен на 10 лет, т.е до 2026 года.

Несмотря на то, что Международное агентство по атомной энергии удовлетворительно оценило работы, осуществленные в Мецаморской АЭС, станция не понизила уровень загрязнения региона радиоактивными отходами, сказал Гарибов.