Товарооборот между Азербайджаном и Ираном в 2016 году вырос на 70%. Об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на мероприятии в посольстве Ирана в Баку, посвященном национальному празднику.

Мустафаев от имени правительства Азербайджана поздравил иранский народ с национальным праздником.

Министр отметив укрепление отношений между Азербайджаном и Ираном сообщил, что за последние три года между двумя странами было подписано около 40 документов.

Мустафаев также подчеркнул, что азербайджано-иранская госкомиссия играет важную роль в развитии отношений.