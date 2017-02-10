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Трамп заявил Путину о недовольстве договором о сокращении СНВ

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Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным раскритиковал заключенный между странами Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), передает Reuters.

Об этом рассказали двое американских чиновников.

По их словам, во время разговора Путин спросил о возможном продлении договора о СНВ 2010 года, после чего Трамп взял паузу и спросил у своих помощников, что это за договор.

По словам источников, после переговоров с советниками, Трамп заявил Путину, что данный договор является неудачным соглашением из числа заключенных Бараком Обамой, а также что договор соответствует только интересам России.

В Белом доме пока не стали комментировать данную информацию.

Дата: 2017/02/10 0:15

Раздел: Мир

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