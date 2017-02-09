epa03748799 Iranian President-elect Hassan Rowhani greets media during a press conference in Tehran, Iran, 17 June 2013. President-elect Rowhani said on 17 June that Iran would be ready to reduce tensions with arch-enemy United States based on goodwill and mutual respect. 'With the US we have an old wound but we are still ready to look into the future and reduce tensions, but on the basis of goodwill and mutual respect,' Rowhani said. On the topic of Syria he said that Iran would continue supporting the government of Syrian President Bashar al-Assad until an election in 2014. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Президент Ирана Хасан Роухани обратился к роли Тегерана в процессе урегулирования карабахского конфликта и установления мира в регионе.

Как передает panorama.am со ссылкой на официальный сайт президента ИРИ, Х. Роухани сегодня в ходе встречи с аккредитованными в стране послами и представителями международных организаций обратился к проблеме безопасности и установлению мира в регионе.

«В те времена, когда близ северных границ Ирана, на высотах Карабаха, происходили столкновения между Арменией и Азербайджаном, Тегеран обеспечил действенное присутствие на двух фронтах с целью прекратить огонь и установить мир в регионе», – сказал Х. Роухани.