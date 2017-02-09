Беларусь исходит из того, что Армения является для нее дружественной страной, и заявления армянских депутатов на фоне выдачи Азербайджану российско-израильского блогера Александра Лапшина являются «просто эмоции», заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

«Беларусь и Армения – дружественные страны, партнеры по интеграционным объединениям, в том числе в ОДКБ. Поэтому, заявления, которые звучат в армянском парламенте, если таковые были, это просто эмоции», — сказал Мирончик.

Он добавил, что ему «неизвестно о фактах несбалансированных или, тем более, оскорбительных оценок со стороны белорусских парламентариев в связи с теми или иными внешнеполитическими шагами Армении». «Хотя поводы выставлять «встречный счет» были», — отметил он.

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что Беларусь «проводит многовекторную дружелюбную политику, неуклонно следуя при этом международным нормам и исполняя свои юридические обязательства, как и принято во всех правовых демократических государствах».