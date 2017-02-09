Наблюдающийся в последние дни снегопад и гололед привел к перекрытию единственной наземной дороги из Грузии в Россию – Верхний Ларс (Степанцминда-Ларс), известной как Военно-грузинская дорога.

Как сообщает Report, воспользовавшись частым перекрытием дороги, армянская сторона выдвинула очередное предложение, противоречащее национальным интересам Грузии. Так, армянская сторона предложила провести новую, альтернативную Верхнему Ларс дорогу из Грузии в Россию и приступила к переговорам.

Однако правительство Грузии отклонило предложение Армении.

Ответственный работник министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Кобидзе заявил, что правительство не планирует рассматривать вопрос проведения дороги, альтернативной Верхнему Ларсу: «На данный момент существует единственная дорога, пролегающая из Грузии в Россию, — это дорога Степанцминда-Ларс и все пользуются ею. Мы не видим необходимости в проведении второй дороги».

По его словам, проведение дороги является сложным процессом не только с финансовой точки зрения, но и с точки зрения инфраструктуры. Вопрос также сложен с экологической точки зрения: «Пока Грузия не может конкретно ответить на предложение Армении. Так как мы не знаем, в каком направлении может быть проложена новая дорога. Вопрос не такой уж и легкий. Даже в ближайшем будущем сказать что-либо конкретное по этому поводу будет невозможно».