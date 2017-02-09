Россия нанесла авиаудар по турецким солдатам, есть погибшие. Обновлено

Начальники Генштабов России и Турции договорились о более тесной координации совместных действий и обмене информации по Сирии. Как передает РИА Новости, об этом сообщает Минобороны России.

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом назвал ошибочный удар российских ВКС по турецким военным в Сирии «результатом несогласованности координат». Об этом российский президент заявил, информируя о состоявшемся разговоре участников совещания Совета Безопасности России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент Путин информировал участников совещания о недавнем телефонном разговоре с президентом Турции Эрдоганом, рассказал, в частности, что выразил турецкому коллеге соболезнования в связи с тем, что сегодня рано утром в результате несогласованности координат при нанесении авиаударов ВКС России по террористам в ходе совместной операции по освобождению Эль-Баба погибли турецкие военнослужащие», – сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

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Турция сообщила об ударе российских ВКС по турецким военнослужащим в Сирии , сообщает Reuters со ссылкой на заявление турецких военных.

В результате инцидента на севере Сирии были убиты трое и ранены 11 человек.

Происшествие имело место в сирийском регионе Эль-Баб в 09:40.

Российские самолеты во время авиаударов по объектам группировки ИГ случайно поразили здание, где находились турецкие военнослужащие, участвовавшие в операции «Щит Евфрата»

Отмечается, что президент России Владимир Путин выразил скорбь и соболезнования в связи с произошедшим.

Обе стороны, как сообщается, проводят расследование инцидента.

Позже начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов принес соболезнования своему коллеге генералу Хулуси Акару в связи с гибелью трех турецких военнослужащих в сирийской провинции Алеппо в результате непреднамеренного удара российского самолета.

– Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов выразил соболезнования генералу Хулуси Акару в связи с гибелью трех турецких военнослужащих, действовавших в районе города Эль-Баб, в результате непреднамеренного удара российского самолета. Российские бомбардировщики выполняли боевую задачу по уничтожению в районе города Эль-Баб позиций боевиков ИГИЛ, – сообщает пресс-служба военного ведомства.

Министр Обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о мерах, принятых после непреднамеренного удара российских ВКС по турецким военным. Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.