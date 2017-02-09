Дело Лапшина, задержанного в Белоруссии и переданного в Азербайджан по запросу Баку в Интерпол, не является политическим, это исключительно юридический вопрос, заявил в беседе с корреспондентом «Вестника Кавказа» руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров. «Фактом остается то, что господин Лапшин посещал оккупированные территории, превращая это в шоу и элемент политической игры, а затем с паспортом гражданина Украины приезжал в Азербайджан, несмотря на запрет на въезд. Тем самым он нарушил несколько процессуальных норм азербайджанского законодательства и в этом контексте был объявлен в розыск по линии Интерпола. Вопрос здесь находится в юридической плоскости», — указал он.

Эксперт обратил внимание на суть мер о недопущении в Азербайджан людей, незаконно посетивших Нагорный Карабах и другие оккупированные азербайджанские территории. «Если это посещение не связано с политическими играми, которые пытаются нам навязать агрессоры, то вопрос о разрешении на въезд в Азербайджан рассматривается, и очень многим, кто побывал в Нагорном Карабахе, запрет на въезд отменен. Другое дело, когда это превращается в политические игрища, связанные с нарушением территориальной целостности Азербайджана и пропагандой вокруг этого с выходом за рамки каких-либо правовых норм – такое недопустимо», — заявил Эльхан Алескеров.

«То, что произошло с Лапшиным, не направлено на его гражданство. Он гражданин трех стран, и, когда он находился в Беларуси, белорусская сторона предлагала заинтересованным сторонам обсудить его задержание в Минске. При этом ни одна из сторон этот вопрос так и не подняла, кроме Азербайджана, который подал документы в Интерпол. То есть это событие не является действием против какой-либо страны, дело только в самом Лапшине, который хотел превратить нарушение законодательства Азербайджана в какое-то шоу», — добавил руководитель Экспертного совета Baku Network.

Эксперт пояснил, что поощрение оккупантами приезд на оккупированные территории тех или иных людей, заманивание и завоз их туда различными способами, направленные на внешнюю легитимизацию «режима» в Нагорном Карабахе, являются продолжением агрессии против Азербайджана. «Поэтому Азербайджан принимает все возможные меры. Среди мирных мер – запрет на въезд через отказ в визе, на что республика имеет суверенное право. Это в какой-то степени ограничивает поездки в Карабах, ведь туда пытаются завезти политических и общественных деятелей Европы, России, США», — отметил Эльхан Алескеров.

«Фактически в Нагорном Карабахе ситуация такова, что якобы руководящий им «режим» на деле является составной частью политического истеблишмента Армении. В Нагорном Карабахе осталось всего 40 тыс обездоленных армян, которые управляются из Еревана. Эта политическая игра из Еревана навязывается и нагорно-карабахским жителям – все эти приезды и шоу. Теперь Армения стремится каким бы то ни было образом использовать то, что произошло с Лапшиным. А ведь дело Лапшина имеет причинно-следственную связь: в его основе агрессивная политика Еревана. Поэтому, думаю, в какой-то мере это остудит горячие головы, желающие политических игр вокруг Карабаха», — заключил руководитель Экспертного совета Baku Network.